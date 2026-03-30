गुजरात में मौसम का बदला मिज़ाज, बारिश-आंधी की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, मेहसाणा, अरवल्ली , दाहोद, महिसागर और कच्छ में बारिश की संभावना है। इसी तरह से गुरुवार को भी बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, मेहसाणा, नर्मदा, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड, दमण और दादरा-नगर हवेली में इस तरह का मौसम रह सकता है। बारिश के साथ साथ कहीं-कहींं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इन दिनों गुजरात में गेहूं की कटाई का समय है। साथ ही इस तरह के मौसम से गुजरात के प्रसिद्ध केसर आम में भी नुकसान होने की आशंका है, क्यों कि आंधी के कारण आम की फसल व फूल झड़ सकता है।