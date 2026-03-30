देश में 10 साल में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, 200 हेलीपैड

भावनगर में केन्द्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री का सम्मान समारोह किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन बांभणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बन गया है। वर्ष 2014 में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या वर्ष 2026 तक बढ़कर 165 हो गई है। भावनगर के निकट धोलेरा में एक नया हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। यह 'नए भारत' की बदलती तस्वीर है। भावनगर विकास का एक नया प्रवेश-द्वार बनने जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।