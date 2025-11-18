Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: आतंकी हमले की साजिश के आरोपियों पर साबरमती जेल में हमला

-एक के आंख पर आई चोट, सिविल अस्पताल में उपचार, जेल के उच्च अधिकारी, राणीप पुलिस, एटीएस टीम पहुंची, मामला दर्ज

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 18, 2025

Sabarmati jail

Ahmedabad. शहर के नरोडा फ्रूट मार्केट के साथ देश के कई ठिकानों की रैकी करते हुए बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में हथियारों के साथ गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर मंगलवार को साबरमती जेल में हमला हुआ। इस हमले में तीन में से एक आरोपी जख्मी हुआ है जिसके आंख में चोट आई। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही जेल के उच्च अधिकारी, राणीप पुलिस और गुजरात एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। इस संबंध में राणीप थाने में मामला दर्ज किया गया। एटीएस की ओर से कुछ समय पहले ही पकड़े गए तीनों आरोपियों का रिमांड पूरा होने पर 17 नवंबर को इन्हें साबरमती जेल में भेजा गया था।

साबरमती जेल के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह सात बजे घटी। साबरमती जेल में बंद तेलंगाना के हैदराबाद निवासी और गांधीनगर से गिरफ्तार अहमद मोहुदीन सैयद (40), बनासकांठा से गिरफ्तार मोहम्मद सुहेल और आजाद शेख (20) पर तीन अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें अहमद की आंख में चोट आई। सूचना मिलते ही जेल के सुरक्षा कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। इस मामले में अहमद ने राणीप थाने में तीन लोगों के विरुद्ध मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना के कारणों की जांच जारी

अहमद सैयद व उसके दो साथियों पर हमला किस वजह से हुआ उसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

हमला करने वाले 3 आरोपियों की हुई पहचान

जोन-2 के डीसीपी भरत राठौड़ ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे जब तीनों आरोपियों को हार्डकोर सेल से बाहर निकालकर अन्य जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान तीन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। हमला करने वालों की पहचान हो गई है। इसमें अनिल खुमाण, शिवम शर्मा और अंकित लोधी शामिल है। अनिल कागडापीठ थाने में हत्या, शिवम अमराईवाड़ी में हत्या और एट्रोसिटी के मामले और अंकित साबरमती में दर्ज पोक्सो के मामले में जेल में बंद है।

