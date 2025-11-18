Ahmedabad: आतंकी हमले की साजिश के आरोपियों पर साबरमती जेल में हमला

साबरमती जेल के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह सात बजे घटी। साबरमती जेल में बंद तेलंगाना के हैदराबाद निवासी और गांधीनगर से गिरफ्तार अहमद मोहुदीन सैयद (40), बनासकांठा से गिरफ्तार मोहम्मद सुहेल और आजाद शेख (20) पर तीन अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें अहमद की आंख में चोट आई। सूचना मिलते ही जेल के सुरक्षा कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। इस मामले में अहमद ने राणीप थाने में तीन लोगों के विरुद्ध मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है।