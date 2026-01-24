Ahmedabad: एनआरआइ महिला के आभूषण चुराने वाली दो महिला गिरफ्तार, चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी

क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि दोनों ही महिलाएं काफी शातिर हैं। यह बीआरटीएस, एएमटीएस बस में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाती थीं। चोरी के समय वे अपने साथ छोटे बच्चों को रखती थीं, ताकि किसी को उन पर शक न हो। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर आसानी से महिलाओं के पर्स से आभूषण व कीमती वस्तुएं चोरी कर लेती थीं। इनके पास से 20 ग्राम के पांच सोने के सिक्के, 2.5 ग्राम का एक सोने का सिक्का, 20 ग्राम की एक सोने की बंगड़ी, 15 ग्राम की रुद्राक्ष की सोने की माला सहित कुल 137.5 ग्राम सोना व सोने के आभूषण बरामद किए हैं। जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है।