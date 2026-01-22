22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: झगड़े की रंजिश में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के गायकवाड़ हवेली थाना क्षेत्र में तीक्ष्ण हथियार से वार करके बुधवार रात एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दो आरोपियों को धर दबोचा है। मृतक का नाम आकाश ओड है। पकड़े गए आरोपियों में बहेरामपुरा बिल्लानगर निवासी मीत [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 22, 2026

Murder accused

Ahmedabad. शहर के गायकवाड़ हवेली थाना क्षेत्र में तीक्ष्ण हथियार से वार करके बुधवार रात एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दो आरोपियों को धर दबोचा है। मृतक का नाम आकाश ओड है।

पकड़े गए आरोपियों में बहेरामपुरा बिल्लानगर निवासी मीत उर्फ लालो राठौड़ (20), हाजीबावा झुग्गी की गली नंबर एक में रहने वाला सोहिल निराशी (19) शामिल हैं। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर के आधार पर पकड़ने में सफलता मिली है।

एक दिन पहले हुआ था झगड़ा

पुलिस के अनुसार 20 जनवरी की रात को करीब 10.30 बजे सुविधा फ्लैट के नीचे मीत उर्फ लालो राठौड बैठा था। आकाश ओड, भावेश व सोनू तीन लोग एक बाइक पर वहां पहुंचे। मीत ने भावेशभाई तुम नौकरी से आ गए ऐसा कहता तो आकाश आवेश में आ गया। इस बात पर मीत और आकाश की कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इसकी रंजिश में 21 जनवरी की रात को आकाश व उसके साथियों का आरोपी मीत व उसके मित्रों ने पीछा किया। जमालपुर अलंकार ड्राइविंग स्कूल के पास उसे रोक कर मीत उर्फ लालो ने उससे झगड़ा किया और चाकू से आकाश पर हमला कर दिया। पेट में तीक्ष्ण हथियार से वार होने के चलते जख्मी आकाश की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

22 Jan 2026 10:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: झगड़े की रंजिश में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात की झांकी में दिखेगी वंदे मातरम की झलक

Tablou
समाचार

शीलज में पालतू लैब्राडोर श्वान ने किया महिला पर हमला

ahmedabad Pet dog news
अहमदाबाद

27 हजार चालियों में रोशनी का इंतजाम, नौ सीएचसी में ओरल कैंसर की होगी प्राथमिक जांच

Ahmedabad AMC
अहमदाबाद

Ahmedabad: वस्त्रापुर में गोली लगने से पत्नी की मौत, पति ने भी कर ली आत्महत्या

Vastrapur Police Firing Case
अहमदाबाद

कांग्रेस नेता शक्तिसिंह के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, ऐसे घटी दर्दनाक घटना

Congress MP Nephew Shoot Wife
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.