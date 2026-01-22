Ahmedabad: झगड़े की रंजिश में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 20 जनवरी की रात को करीब 10.30 बजे सुविधा फ्लैट के नीचे मीत उर्फ लालो राठौड बैठा था। आकाश ओड, भावेश व सोनू तीन लोग एक बाइक पर वहां पहुंचे। मीत ने भावेशभाई तुम नौकरी से आ गए ऐसा कहता तो आकाश आवेश में आ गया। इस बात पर मीत और आकाश की कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इसकी रंजिश में 21 जनवरी की रात को आकाश व उसके साथियों का आरोपी मीत व उसके मित्रों ने पीछा किया। जमालपुर अलंकार ड्राइविंग स्कूल के पास उसे रोक कर मीत उर्फ लालो ने उससे झगड़ा किया और चाकू से आकाश पर हमला कर दिया। पेट में तीक्ष्ण हथियार से वार होने के चलते जख्मी आकाश की मौत हो गई।