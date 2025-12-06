Ahmedabad: प्रेम संबंध की रंजिश में युवक की हत्या, आरोपी रिक्षा चालक गिरफ्तार

टेक्निकल एनालिसिस और मानवीय सूचना के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की गई, वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी राम का चंद्रशेखर के किसी संबंधी की बेटी से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जिस पर आरोपी ने रंजिश के चलते चाकू से वार कर हत्या कर दी।