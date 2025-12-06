Ahmedabad: प्रेम संबंध की रंजिश में युवक की हत्या, आरोपी रिक्षा चालक गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के मेघाणीनगर थाने की टीम ने एक अनसुलझे हत्या के मामले में अहम सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम रामकुमार सिंह उर्फ छोटू तोमर (29) है। वह ऑटो रिक्शा चालक है। मूल रूप से मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की अम्बाह तहसील के थरा गांव का रहने वाला है।
क्षेत्र के विद्यानगर किस्मतनगर निवासी चंद्रशेखर तोमर (32) की 30 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बी.एन.एस. एक्ट की धारा 103(1) और जी.पी. एक्ट की धारा 135(1) के तहत मामला दर्ज किया है।
टेक्निकल एनालिसिस और मानवीय सूचना के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की गई, वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी राम का चंद्रशेखर के किसी संबंधी की बेटी से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जिस पर आरोपी ने रंजिश के चलते चाकू से वार कर हत्या कर दी।
गिरफ्तार आरोपी रामकुमारसिंह उर्फ छोटू रामकुमारसिंह तोमर (उम्र 21) है, जो पेशे से ऑटो रिक्षा चालक है। किस्मतनगर में एक मकान में किराए पर रहता है। पुलिस ने उसे ऑटो रिक्षा, हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
