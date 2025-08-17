साणंद से तीन करोड़ की एम्बरग्रीस जब्त, दो गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एम्बरग्रीस वन विभाग से जुड़ा मामला है। ऐसे में पुलिस ने सूचनार्थ दर्ज करते हुए साणंद फोरेस्ट के रेंज फोरेस्ट ऑफिसर और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया था। जांच में एम्बरग्रीस ही निकलने पर एम्बरग्रीस को फोरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की हिरासत भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपी है। अब आगे की कार्रवाई वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत फोरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ही करेगी। व्हेल मछली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्राणी है। उसका व उससे जुड़े किसी अंग, वस्तु का व्यापार, बिक्री संग्रह अपराध है। बताया जाता है कि एम्बरग्रीस का उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है।