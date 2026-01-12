2047 तक बढ़कर 600 बिलियन डॉलर की हो जाएगी सौराष्ट्र की जीडीपी : पीयूष गोयल

राजकोट. सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के तहत सोमवार को राजकोट में ‘सौराष्ट्र इकोनॉमिक रीजन-इकोनॉमिक मास्टर प्लान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2047 तक सौराष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 11 से 12 गुना बढ़कर 600 बिलियन डॉलर पहुंचेगा।

30 वर्षों के दीर्घकालिक इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार

उन्होंने सौराष्ट्र के विकास के लिए तैयार किए गए 30 वर्षों के दीर्घकालिक इकोनॉमिक मास्टर प्लान की जानकारी दी। गोयल ने कहा कि इसके तहत राजकोट में इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवाइस पार्क तथा जामनगर में पेट्रोकेमिकल्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।