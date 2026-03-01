राजनगर मार्केट में आधुनिक शौचालय का लोकार्पण, लोगों को मिलेगी सुविधा

शौचालय का रखरखाव अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से पे एंड यूज़ सिस्टम पर 15 से 20 वर्षों तक किया जाएगा। लोकार्पण समारोह में संस्थान के दिल्ली अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष विश्वेश्वर पाठक, सचिव संजीव ठाकुर, पुणे के उपाध्यक्ष विनोद झा और रजनीश पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। संस्थान के गुजरात के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि शौचालय का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना और अहमदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की स्थिति को बेहतर बनाना है।