दुनिया को आज पहले से ज्यादा महात्मा गांधी की शिक्षा की जरूरत: जर्मन चांसलर

Ahmedabad. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह साबरमती आश्रम का दौरा किया। दोनों ने यहां पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे प्रार्थना स्थल के पास मौजूद छात्राओं से मिले। वहां से दोनों नेता हृदय कुंज पहुंचे ,जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी के तैल चित्र पर सूत की माला अर्पित की। इसके बाद हृदय कुंज में चरखा पर सूत की कताई को निहार। जिस जगह पर महात्मा गांधी बैठकर देश-विदेश के नेताओं और अपने साथियों के साथ चर्चा करते थे, उस स्थल को भी देखा।