12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज़ के साथ उड़ाई पतंग

International Kite Festival: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ पतंग उड़ाई।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Tanay Mishra

Jan 12, 2026

Indian PM Narendra Modi flying kite with German Chancellor Friedrich Merz

Indian PM Narendra Modi flying kite with German Chancellor Friedrich Merz (Photo - PM Modi's social media)

जर्मनी (Germany) के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz) इस समय भारत (India) दौरे पर आए हुए हैं। उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान भारत-जर्मनी संबंधों में मज़बूती और कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चा होगी। मर्ज़ इस दौरान अहमदाबाद (Ahmedabad) के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहाँ आज उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से हुई।

पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज़ के साथ उड़ाई पतंग

अहमदाबाद में इस समय अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव (International Kite Festival) चल रहा है। पीएम मोदी और मर्ज़ ने आज इस उत्सव में हिस्सा लिया और पतंग भी उड़ाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान अहमदाबाद का आसमान रंगों और रौनक से भर जाता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ को इस खास मौके पर ले जाकर मुझे खुशी हुई। उन्हें पतंग उड़ाने की कोशिश करते देखकर भी खुशी हुई।"

क्यों अहम है मर्ज़ का भारत दौरा?

मर्ज़ का भारत दौरा अहम इसलिए है क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी से हुई उनकी मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्किलिंग और गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया। दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करने की भी बात की। विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान के मामले में भी दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच पार्टनरशिप बढ़ाने की भी चर्चा की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, हरित और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जन-जन संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों ने बातचीत की। इसके अलावा जर्मनी ने जर्मनी आने-जाने वाले भारतीयों के लिए वीज़ा फ़्री सुविधा की भी घोषणा की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मकर संक्रान्ति

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

12 Jan 2026 03:33 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:01 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज़ के साथ उड़ाई पतंग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

Prashant Kishor and Ritesh Pandey
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.