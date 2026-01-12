पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज़ के साथ उड़ाई पतंग

मर्ज़ का भारत दौरा अहम इसलिए है क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी से हुई उनकी मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्किलिंग और गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया। दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करने की भी बात की। विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान के मामले में भी दोनों ने भारत-जर्मनी के बीच पार्टनरशिप बढ़ाने की भी चर्चा की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, हरित और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जन-जन संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों ने बातचीत की। इसके अलावा जर्मनी ने जर्मनी आने-जाने वाले भारतीयों के लिए वीज़ा फ़्री सुविधा की भी घोषणा की।