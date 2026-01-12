उत्तरायणः डोर रंगते-रंगते रंगरेजों की कट गई उंगलियां

अहमदाबाद के सरसपुर क्षेत्र में अपने नौ कारीगरों के साथ पतंग रंगने करीब डेढ़ माह पूर्व आए राजस्थान के जयपुर निवासी नूर अहमद ने बताया कि अब कम समय रह गया है इसलिए वे दिन रात डोर रंगने में लगे हुए हैं। इन दिनों कारीगर भी थक गए हैं। इसके बावजूद सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। हाल में डोर को धार देने की एवज में उनके यहां भी 100 रुपए की रेट चल रही है। जब वे आए थे तब 60 रुपए भाव था। रंगाई का यह काम आसान नहीं है। वे कांच, सुहागा और रंग के मिश्रण से डोर को धारदार बनाते हैं। यही कारण है कि ग्राहकों को उनकी रंगाई पसंद आती है। शहर के कालूपुर, रायपुर, बेहरामपुरा, जमालपुर, सरसपुर, चांदखेड़ा और शाहीबाग जैसे इलाकों में इन दिनों मांझा रंगाई का काम तेजी पर है।