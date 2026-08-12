300 फीट लंबे तिरंगे के साथ देशभक्ति के रंग में रंगा शहर

मनपा ल बोर्ड के शिक्षकों ने यात्रा में 300 फीट लंबा विशाल तिरंगा शामिल किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग तिरंग लेकर यात्रा में चल रहे थे। पुलिस की विभिन्न प्लाटून, एसआरपी जवान, पुलिस बैंड, फायर विभाग, होमगार्ड, स्काउट बैंड के साथ विद्यार्थी-शिक्षक, खिलाड़ी तथा विभिन्न समाजों और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यात्रा में शामिल हुए। मनपा के स्वच्छता, पर्यावरण, राष्ट्रभावना और शहर के विकास पर आधारित टैबलो भी आकर्षण का केंद्र रहे। सारंगपुर पहुंचकर यात्रा का भव्य आतिशबाजी के साथ समापन हुआ। यहां उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई।