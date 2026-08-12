32वीं मंजिल पर क्रेन से लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि प्रीतम रात में निर्माणाधीन इमारत की 32वीं मंजिल पर था। इसी दौरान उसने क्रेन के पास फंदा लगाकर जान दे दी। जमीन से करीब 300 फीट की ऊंचाई पर हुई इस घटना की जानकारी रातभर किसी को नहीं हो सकी। बुधवार सुबह करीब आठ बजे साइट पर श्रमिक और कर्मचारी पहुंचे। इसी दौरान उनकी नजर 32वीं मंजिल पर क्रेन से लटकते शव पर पड़ी। देखते ही देखते यह बात पूरे निर्माण स्थल पर फैल गई। साइट के जिम्मेदार लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।