जब धर्म से बड़ा हुआ इंसानियत का रिश्ता, एक-दूसरे के अपनों को दी किडनी

दोनों मरीजों के परिवार के सदस्य किडनी दान करने के लिए तैयार थे। जांच के बाद सामने आया कि दाताओं की किडनी अपने-अपने परिजन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामलों में किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट मरीजों के लिए उम्मीद का रास्ता बनता है। इसमें एक दाता दूसरे मरीज को किडनी देता है और दूसरे मरीज का दाता पहले मरीज को। दोनों परिवारों को पूरी प्रक्रिया, संभावित जोखिम और परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया गया। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद दोनों परिवार इस अनोखे किडनी स्वैप के लिए तैयार हो गए। इसके बाद चिकित्सकीय जांच और आवश्यक तैयारियां पूरी की गईं।