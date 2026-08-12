गुजरात में सावन माह आज से, शिवालयों में दर्शन-पूजा के लिए उमड़ेंगे श्रद्धालु

वडनगर की धरती पर गुरुवार से 7 सितंबर तक श्रावणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व रखने वाले वडनगर शहर में श्रावण मास के दौरान डमरू यात्रा, महामृत्युंजय जाप प्रतियोगिता और सांस्कृतिक महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग, गुजरात पर्यटन निगम तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में स्थानीय नागरिकों के साथ पर्यटकों, कलाकारों और श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है। श्रावण मास के प्रथम दिन से प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक वडनगर में डमरू यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह प्रभात फेरी शहर के निर्धारित तीन मार्गों से होकर हाटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर की संस्कृत पाठशालाओं और वडनगर की स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए महामृत्युंजय जाप प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।