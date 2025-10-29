अमरेली : धातरवड़ी नदी में डूबे दो युवक के शव मिले, 2 लापता की तलाश

जामनगर. अमरेली जिले की राजुला तहसील के धारेश्वर गांव में धातरवड़ी नदी में डूबे दो युवकों के शव मिले हैं। दो की तलाश जारी है। मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे तीन रिश्तेदार सहित 4 युवक डूब गए थे।

मंगलवार देर रात तक तलाशी के दौरान एक भी युवक नहीं मिला। बुधवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। सुबह करीब 7.30 बजे एक युवक मेराम परमार का शव मिला। घटना के 26 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम को एक और युवक पिंटू वाघेला का शव मिला। काना परमार और भरत परमार सहित दो युवक लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। विधायक हीरा सोलंकी मौके पर मौजूद रहकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

पानी का बहाव तेज, बचाव अभियान में मुश्किल

एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिंह ने बताया कि हम बुधवार सुबह से ही तलाशी अभियान चला रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने और नदी में पत्थर होने के कारण बचाव अभियान में थोड़ी मुश्किल आ रही है।