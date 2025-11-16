Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

आणंद : एकता पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

सांसद, विधायक ने दिखाई हरी झंडी आणंद. जिले के सोजित्रा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ा। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई।जानकारी के अनुसार, इस पदयात्रा को सांसद मितेश पटेल और सोजित्रा के विधायक विपुल पटेल सहित अन्य गणमान्य

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Nov 16, 2025

सांसद, विधायक ने दिखाई हरी झंडी

आणंद. जिले के सोजित्रा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ा। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई।
जानकारी के अनुसार, इस पदयात्रा को सांसद मितेश पटेल और सोजित्रा के विधायक विपुल पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा तारापुर नगरपालिका से रवाना होकर पलोल स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल पहुंचकर सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर सांसद मितेश पटेल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके संदेश एकता और अखंडता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 26 नवंबर को करमसद से केवड़िया तक राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पदयात्रा भी निकाली जा रही है। जिले की पहली एकता पदयात्रा रविवार को सोजित्रा के तारापुर क्षेत्र से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी।
सोजित्रा के विधायक विपुल पटेल ने पदयात्रा में शामिल जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित इस पहली पदयात्रा में भारी भीड़ का जुटना ही उनके प्रति जनता के स्नेह को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट तथा गोकुलधाम नार के स्वामी ने भी विचार व्यक्त किए।
सोजित्रा विधानसभा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों ने स्कूलों में सरदार पटेल पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। पदयात्रा की शुरुआत में गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उपस्थित नागरिकों के साथ स्वदेशी का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सरदार स्मृति वन में पौधरोपण किया गया।

Published on:

16 Nov 2025 10:50 pm

