Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक को देखते हुए 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम गठित करेगा औड़ा

-मंगलवार को हुई औडा की 307वीं बोर्ड बैठक में किया गया निर्णय, शहर से सटे सेटेलाइट क्षेत्रों में बेहतर होंगे रास्ते, विकास कार्य को मिलेगी गति

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 30, 2025

AUDA

Ahmedabad. गुजरात सरकार अहमदाबाद शहर में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारी में जुटी है। उसे देखते हुए अहमदाबाद शहर से सटे सेटेलाइट क्षेत्रों में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) की ओर से सात नई टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई जाएंगीं। इससे शहर से सटेे सेटेलाइट क्षेत्रों के रास्ते बेहतर व चौड़े होंगे, पानी, सीवरेज लाइन व अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी।

मंगलवार को हुई औडा की 307वीं बोर्ड बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। इसके तहत औडा क्षेत्र में शामिल शहर से सटे सईज, गोधावी, काणेटी, निधराड तथा मणिपुर गांवों में सात नई टीपी स्कीम बनाई जाएंगी। इससे 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के शहरीकरण, योजनाबद्ध विकास में तेजी आएगी। लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।

औडा की बोर्ड में लिए गए निर्णय के तहत कई टाउन प्लानिंग स्कीमों की पुन:रचना भी की जाएगी। जिसे बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत जासपुर-खोडियार टीपी स्कीम नंबर 229, काणेटी-निधराड टीपी स्कीम 238, लपकामण-रकनपुर टीपी स्कीम 407, निधराण-चेखला-गोधावी टीपी स्कीम 439 तथा टीपी स्कीम 412-ब-रणासण-एणासण, टीपी 138 बी रूपावटी, टीपी स्कीम 139 क छारोडी में औडा को रिजर्वेशन प्लॉट, रास्ते व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पुन:रचना करने का अधिकार दिया है। इससे टीपी स्कीम की निर्णायक मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है।

बैठक में औडा क्षेत्र में कार्यरत रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, कंक्रीट बैचिंग प्लांट के लिए बनाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में आरएमसी एसोसिएशन और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सुझावों को ध्यानार्थ लेते किए गए संशोधन भी स्वीकृत किए गए।

कलोल नपा को संप, पंपिंग स्टेशन को जमीन आवंटित

कलोल नगरपालिका के तहत आने वाले क्षेत्र में पानी का संप, पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट बनाने के लिए नपा की ओर से मांगी गई जमीन को औडा ने आवंटित करने का निर्णय किया है। टीपी स्कीम नंबर तीन (कलोल-सईज-आरसोडिया), टीपी स्कीम नंबर पांच (कलोल-ओळा-बोरीसणा और टीपी नंबर छह कलोल, सईज, बोरीसणा में इसके लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय किया है।

साणंद नपा में कम्युनिटी हॉल के लिए जमीन

साणंद शहर औद्योगिक शहर और सेमीकंडक्टर के हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसे देखते हुए साणंद नपा के नए कार्यालय के लिए टीपी स्कीम के अंतिम खंड नंबर 495 में 3 हजार वर्ग मीटर जमीन 99 साल के पट्टे पर दी गई है। कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए टीपी स्कीम नंबर एक में जमीन आवंटित करने की नपा की मांग पर 5627 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव सरकार में भेजने का निर्णय किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Sept 2025 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक को देखते हुए 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम गठित करेगा औड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

city deo ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं भद्रकाली माता

अहमदाबाद

Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

bopal
अहमदाबाद

Ahmedabad: कालूपुर में छह समेत आठ जगहों से मिले शंकास्पद दूध उत्पाद, बिक्री से रोका

अहमदाबाद

गुजरात में निजी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास को लेकर बनेगा कानून, 8 सदस्यीय समिति का गठन

GSEB
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.