कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक को देखते हुए 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम गठित करेगा औड़ा

औडा की बोर्ड में लिए गए निर्णय के तहत कई टाउन प्लानिंग स्कीमों की पुन:रचना भी की जाएगी। जिसे बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत जासपुर-खोडियार टीपी स्कीम नंबर 229, काणेटी-निधराड टीपी स्कीम 238, लपकामण-रकनपुर टीपी स्कीम 407, निधराण-चेखला-गोधावी टीपी स्कीम 439 तथा टीपी स्कीम 412-ब-रणासण-एणासण, टीपी 138 बी रूपावटी, टीपी स्कीम 139 क छारोडी में औडा को रिजर्वेशन प्लॉट, रास्ते व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पुन:रचना करने का अधिकार दिया है। इससे टीपी स्कीम की निर्णायक मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है।