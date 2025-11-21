Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एसआइआर कार्य में लगे बीएलओ ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट भी मिला

कोडीनार के छारा गांव में स्कूल में शिक्षक के रूप में थे कार्यरत गुजरात में एक और घटना

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 21, 2025

अरिवंद वाढेर।

गुजरात में मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम (एसआइआर) के काम में लगे एक और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जूनागढ़ जिले की कोडीनार तहसील के छारा गांव में छारा कन्या शाला में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत अरविंद वाढेर (40) बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। इस संबंध में सुसाइड नोट भी मिला है। वे देवळी गांव के निवासी थे।अपनी पत्नी को संबोधित इस सुसाइड नोट में यह लिखा पाया गया कि अब वह इस कार्यभार को संभालने में असमर्थ हैं और लंबे समय से थकान व तनाव झेल रहा है।पत्नी को संबोधित कर लिखे गए पत्र में अरविंद ने अपनी पत्नी और बेटे के प्रति गहरा स्नेह व्यक्त करते हुए लिखा कि वह दोनों को बहुत चाहता है। मजबूरी में यह कदम उठाया जा रहा है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि उसके पास रखा थैला स्कूल में जमा करा दिया जाए, जिसमें एसआइआर कार्य से जुड़े दस्तावेज हैं। इस पत्र में उन्होंने ऊपरी कार्यालय का दबाव भी बताया। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच में लगी है।

जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद बारडे ने कहा कि एसआईआर कार्यभार के कारण ही यह दुखद घटना हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगातार दबाव और कार्य की अधिकता से शिक्षक वर्ग पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।इससे पहले खेड़ा जिले में नवापुरा प्राथमिक स्कूल में प्राचार्य रमेश परमार (55) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया जो बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। परिजनों का आरोप है कि बीएलओ की ड्यूटी का अत्यधिक बोझ और लगातार यात्रा करने के कारण उनकी मौत हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

21 Nov 2025 10:44 pm

Published on:

21 Nov 2025 10:43 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एसआइआर कार्य में लगे बीएलओ ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट भी मिला

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एसएमसी ने पालनपुर से चार को पकड़ा, 3.30 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त

SMC Gujarat
अहमदाबाद

पीएम मोदी अयोध्या में 25 को फहराएंगे अहमदाबाद में बनी ध्वजा

Ahmedabad DwajDand
अहमदाबाद

अहमदाबादः पांच वर्षों में 549 करोड़ खर्च फिर भी एक्यूआइ 200 के पार

अहमदाबाद

बेटे की सगाई की तैयारी कर के सोया परिवार फिर कभी नहीं उठा, आग लगने से दंपती और दो बेटों की मौत

Gujarat fire tragedy
राष्ट्रीय

बीएलओ के रूप में कार्यरत स्कूल के प्राचार्य का दिल का दौरा, निधन

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.