सीए इंटरमीडिएट, फाइनल परीक्षा में चमके राजस्थान मूल के विद्यार्थी

600 में से 503 अंक लाकर देश में सीए इंटरमीडिएट में दूसरा स्थान पाने वाली कृति शर्मा का कहना है कि पढ़ाई में निरंतरता रखनी जरूरी है। जो भी टॉपिक पढ़ो उसका कंसेप्ट भी क्लियर करने पर जोर दो। मॉक टेस्ट और रिवीजन तो सबसे अहम है। इससे पेपर के पैटर्न का पता चलता है। उन्होंने 8-10 घंटे की पढ़ाई की। उम्मीद नहीं थी कि वे देश में दूसरी रैंक पाएंगी। दो नंबर से नंबर वन का स्थान चूकने का भी कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें लगता है कि लॉ में थोड़ा और बेहतर होता तो नंबर वन स्थान आ सकता था। सोशल मीडिया से दूरी हितकर रहती है। आगे चलकर वे सीएफए करना चाहती हैं। कृति राजस्थान के जयपुर शहर के विद्याधरनगर की रहने वाली हैं। अहमदाबाद में साउथ बोपल में रहती हैं। पिता राहुल शर्मा एक हॉस्पिटल समूह में लॉजिस्टिक हेड हैं। मां ऋतु शर्मा गृहिणी हैं।