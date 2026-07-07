हिम्मतनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोच इंडिकेटर लगाने का कार्य शुरू

प्रभास पाटण. प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और हरिद्वार को जोड़ने वाली वेरावल-हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार से आरंभ हुई। पहले ही दिन ट्रेन पूरी तरह से हाउसफुल रही। पहले सफर के दौरान हरिद्वार और अजमेर जाने वाले यात्रियों को स्थानीय नेताओं ने मिठाई व नारियल खिलाया।

इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक एल.डी. महापात्रा, स्टेशन मास्टर राजीव मिश्रा, लोको पायलट प्रकाश डी., सहायक लोको पायलट कमल कुमार, ट्रेन प्रबंधक शिवराम पाल, सौराष्ट्र पैसेंजर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मुकेश चोलेरा और भावनगर मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) के सदस्य अनीश राच्छ आदि उपस्थित रहे।

डीआरयूसीसी के सदस्य अनीश राच्छ ने कहा कि इसे केवल परीक्षण के तौर पर केवल जुलाई महीने में चलाया जाएगा। हमारी मांग है कि इसे स्थायी किया जाए। सौराष्ट्र पैसेंजर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मुकेश चोलेरा ने बताया कि 2011 से इस संबंध में ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। 15 साल बाद मांग पूरी होने पर यह ट्रेन आरंभ होने से हरिद्वार जाने के लिए यात्रियों को एक और सुविधा मिलेगी।

स्थानीय निवासी हाजी पंजा ने कहा कि यह ट्रेन आरंभ होने से जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों से अजमेर तथा हरिद्वार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने इस ट्रेन को स्थायी तौर पर चलाने की मांग की।

भावनगर के मंडल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार यह विशेष ट्रेन जुलाई दौरान चार-चार फेरों के लिए संचालित की जाएगी। वेरावल-हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09203) 28 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को वेरावल से शाम 4.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 8.40 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी तरह, हरिद्वार-वेरावल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09204) 29 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को हरिद्वार से रात 9.30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 9.45 बजे वेरावल पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन जूनागढ़, जेतलसर, ढसा, धोला, बोटाद, धंधुका, धोलका, गांधीग्राम, महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, श्री माधोपुर, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की स्टेशनों पर रूकेगी। ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 16 स्लीपर, 2 सेकंड एसी सह थर्ड एसी, 2 जनरल और 2 गार्ड स्लीपर कोच शामिल हैं।