गांधीनगर में शुरू होगी देश की दूसरी बीएसएल-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी

Ahmedabad. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में गुजरात बायोटेक्नॉलोजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) की बीएसएल-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी की नींव रखी। उन्होंने कहा कि पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी) के बाद यह भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी वहीं किसी राज्य सरकार की ओर से बनाई जा रही यह पहली लैब है। 140 करोड़ की आबादी में अब तक देश में केवल एक ही बीएसएल-4 लैब पुणे में थी, जिसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर सैंपल भेजना पड़ता था। लेकिन नई बन रही लैब से हमें बड़ा फायदा होगा। 11 हजार वर्ग मीटर के विशाल कॉम्प्लेक्स में 362 करोड़ की लागत से देश की जैविक सुरक्षा का एक मजबूत किला बनने जा रहा है।