खेड़ा-धोलका रोड पर तीन वाहनों की टक्कर में दंपती की मौत

आणंद. खेड़ा-धोलका रोड पर रसिकपुरा गांव के पास सोमवार देर रात तीन वाहनों की टक्कर में दंपती की मौत हो गई। हादसे में दंपती की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

जानकारी के अनुसार महीसागर जिले का निवासी लोडिंग रिक्शा चालक धोलका के आसपास के गांवों में व्यापार भी करता था। व्यापार समाप्त कर घटना के समय वह पत्नी और बच्ची के साथ लोडिंग रिक्शा से खेड़ा-धोलका रोड िस्थत होटल पर लौट रहा था।

इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने लोडिंग रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा उछलकर सामने से आ रहे एक डंपर से टकरा गया। हादसे में लोडिंग रिक्शा चालक और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दंपती की तीन साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

लोडिंग रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृत दंपती के शव को पुलिस ने पास के अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृत दंपती की पहचान के प्रयास शुरू किए।

हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत 108 एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद ट्रक और डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।