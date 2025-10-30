जूनागढ़ में गिरनार की लीली परिक्रमा पर फैसला आज : जिला कलक्टर

जामनगर. जूनागढ़. जूनागढ़ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कीचड़ के कारण गिरनार की लीली परिक्रमा का मार्ग खराब होने के चलते परिक्रमा के आयोजन पर शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा।

जूनागढ़ के जिला कलक्टर अनिलकुमार राणावसिया ने बताया कि बारिश के कारण 36 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग बह गया। कई जगहों पर अत्यधिक कीचड़ के कारण रास्ते खतरनाक हो गए। वर्तमान में जंगल मार्ग पर वाहनों के आवागमन की स्थिति नहीं है, इसलिए सभी यात्रियों के साथ-साथ अन्नक्षेत्र और उतरा मंडल के लोगों को इस मार्ग पर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिक्रमा के आयोजन पर शुक्रवार को समीक्षा कर फैसला किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट रूप से हरी झंडी मिलने तक परिक्रमा मार्ग पर प्रवेश न करने की अपील की है, और सुरक्षा कारणों से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को परिक्रमा में न आने के लिए कहा गया है। गिरनार की लीली परिक्रमा 2 से 6 नवंबर तक प्रस्तावित है। यह परिक्रमा भजन, भक्ति और भोजन का संगम है। हर वर्ष हजारों लोग इस परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं।