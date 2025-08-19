सप्ताह में कम से कम एक घंटा सामाजिक कार्य के लिए करें समर्पित: पांडे

अहमदाबाद. बिहार सांस्कृतिक मंडल एवं पूर्वांचल समाज की महत्वपूर्ण बैठक गांधीनगर सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डी एन पांडेय ने की। उन्होंने समाजसेवा को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए सभी सदस्यों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा सामाजिक कार्य के लिए समर्पित करने की अपील की। साथ ही कहा कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व केवल विकल्प नहीं बल्कि हमारी साझा नैतिक प्रतिबद्धता है।

बैठक में एनएसआइसी के कार्यकारी निदेशक पी के झा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं और विशेषकर महिलाओं को स्टार्टअप एवं उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता और नवाचार सामाजिक प्रगति के सबसे सशक्त उपकरण हैं। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

बिहार सांस्कृतिक मंडल के महामंत्री विधान झा ने सभी सदस्यों से सामाजिक सौहार्द एवं परस्पर बंधन को और मजबूत बनाने कीअपील की, ताकि सामुदायिक पहलों का प्रभाव अधिक व्यापक और स्थायी हो सके। बैठक में चंदन झा, गोविंद झा तथा चंदन बरनवाल भी उपस्थित रहे।

सामुदायिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 6 सितंबर को शिल्पग्राम में अपराह्न 3 बजे से एक भोजन उत्सव (फूड फेस्टिवल) का आयोजन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उत्सव में क्षेत्र-विशेष के पारंपरिक व्यंजन जैसे लिट्टी-चोखा, तिलकुट, चूड़ा-दही सहित अन्य स्थानीय पकवान परोसे जाएंगे।