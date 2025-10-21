दिवाली पर गुजरात में आपातकालीन कॉल में 12 फीसदी की वृद्धि

Ahmedabad. रोशनी के पर्व दीपावली पर गुजरात में आम दिनों की तुलना में आपातकालीन कॉल में 12 फीसदी की वृद्धि देखी गई।वाहन हादसों के अटैंडेट कॉल में 73 फीसदी तो अन्य हादसों के कॉल में 75 फीसदी की बढोत्तरी दर्ज की गई। यह वृद्धि 108 की ओर से जताए गए 7.77 की वृद्धि के अनुमान से अधिक है।108 एंबुलेंस के प्रवक्ता विकास बिहानी की ओर से मंगलवार को जारी दीपावली पर अटैंड किए गए आपातकालीन मामलों के आंकड़ों के तहत आम दिनों में दैनिक 4825 आपातकालीन कॉल आते हैं। दीपावली के दिन यह आंकड़ा 5406 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा 44.50 फीसदी की वृद्धि अरवल्ली जिले में दर्ज की गई, जबकि पंचमहाल में 39.40 फीसदी ,मोरबी में 39.08 फीसदी, दाहोद में 37.86, कच्छ में 27.19 और सूरत में 21.78 फीसदी अधिक आपातकालीन मामलों को अटैंड कर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया।