साणंद से पहली रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर रैक रवाना

अहमदाबाद. अहमदाबाद जिले के साणंद से पहली रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर रैक (थार ड्राइ पोर्ट) को अमरेली जिले के पीपावाव पोर्ट के लिए रवाना किया गया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश ने साणंद फ्रेट टर्मिनल से रैक को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। इस तरह पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में कोल्ड-चेन परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
यह कदम रेलवे की माल ढुलाई प्रणाली में दक्षता, विश्वसनीयता और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तापमान-संवेदनशील एवं शीघ्र नष्ट होने वाले माल की ढुलाई के लिए यह रैक उद्योगों को एक कुशल और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराती है।
इस रैक का संचालन अहमदाबाद मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) की क्षमता में वृद्धि तथा उद्योग जगत द्वारा रेलवे की सेवाओं पर जताए जा रहे भरोसे को दर्शाता है। कोल्ड-स्टोरेज आधारित उद्योगों व निर्यातकों को इससे तेज़, नियंत्रित तापमान वाली और समयबद्ध डिलीवरी का लाभ मिलेगा।
मैसर्स हस्ती पेट्रोकेमिकल्स एंड शिपिंग लिमिटेड (एमएचपीपीपएल) की इस रैक में कुल 1061.81 टन तापमान-संवेदनशील माल लोड किया गया। इससे रेलवे को 6.57 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
इन कंटेनरों में नामी गिरामी कंपनियों का नाज़ुक एवं शीघ्र नष्ट होने वाला माल शामिल था, जिसे नियंत्रित तापमान और समयबद्ध परिवहन की आवश्यकता होती है।
एमएचपीएल के रैक संचालन की शुरुआत से क्षेत्र के कोल्ड-चेन उद्योगों तथा निर्यातकों को नई बढ़त मिलेगी। यह पहल अहमदाबाद मंडल की उद्योग विकास को समर्थन देने, माल सेवाओं का विस्तार करने और सुरक्षित व कुशल लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाती है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग