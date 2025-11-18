साणंद से पहली रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर रैक रवाना

अहमदाबाद. अहमदाबाद जिले के साणंद से पहली रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर रैक (थार ड्राइ पोर्ट) को अमरेली जिले के पीपावाव पोर्ट के लिए रवाना किया गया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश ने साणंद फ्रेट टर्मिनल से रैक को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। इस तरह पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में कोल्ड-चेन परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

यह कदम रेलवे की माल ढुलाई प्रणाली में दक्षता, विश्वसनीयता और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तापमान-संवेदनशील एवं शीघ्र नष्ट होने वाले माल की ढुलाई के लिए यह रैक उद्योगों को एक कुशल और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराती है।