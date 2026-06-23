वडोदरा के कवि दुला काग सरकारी प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की सभी सीटें फुल

इस स्कूल में निजी स्कूलों के समकक्ष आधुनिक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीन भवनों, 24 कक्षाओं (क्लासरूम) और 1,700 से अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में एयर-कंडीशंड कंप्यूटर कक्ष व विज्ञान प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय, इंटरेक्टिव पैनलयुक्त स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, औषधीय वनस्पति उद्यान तथा हरित एवं सुव्यवस्थित परिसर आदि सुविधाएं हैं। स्कूल को 9 अतिरिक्त क्लासरूम आवंटित किए गए हैं, जिससे इसकी विद्यार्थी क्षमता 2,000 से अधिक होने की संभावना है।

स्कूल ने सरकारी मूल्यांकन में नियमित रूप से उच्च ग्रेड, नेशनल मीन्स-कम-मैरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस), पीएसई, सीईटी और ज्ञान साधना आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। खेल महाकुंभ तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खो-खो, लंगड़ी, रोप मल्लखंभ तथा अन्य खेलों में विद्यार्थियों ने गुजरात का प्रतिनिधित्व कर अनेक पदक एवं सम्मान प्राप्त किए।