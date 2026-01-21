खोडलधाम मंदिर कागवड और हरिद्वार में बनाया जाएगा अतिथि भवन

राजकोट. जिले में कागवड िस्थत खोडलधाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को खोडलधाम ट्रस्ट की ओर से खोडलधाम संगठन कन्वीनर मीट-2026 का आयोजन किया गया।आयोजन की अध्यक्षता ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खोडलधाम एक विचार है और यह विचार हमेशा चलता रहेगा। ट्रस्ट का प्रयास हमेशा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे मदद करना है।

उन्होंने कहा कि पाटण के संडेर में मंदिर संकुल का कार्य चल रहा है। अहमदाबाद और सूरत में भी मंदिर संकुल बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास अतिथि भवन बनाया जाएगा। कागवड मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिथि भवन का निर्माण होगा। हरिद्वार में भी अतिथि भवन बनाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रस्ट की नवनियुक्त ट्रस्टी जेनीबेन ठुमर ने संगठन की संरचना पर विस्तार से चर्चा की। हसमुख लुणागरिया ने संगठन संबंधी मार्गदर्शन दिया। इस कन्वीनर मीट में सभी कन्वीनरों और सह-कन्वीनरों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रदान किए गए तथा आगामी दो वर्षों के लिए नियुक्तियां की गईं।

इस अवसर पर गुजरातभर के पदाधिकारियों के साथ-साथ लेउवा पटेल समाज न्यू जर्सी के अध्यक्ष वीरजीभाई पाघडाल और लंदन में संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे सदस्य भी उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में जामनगर जिला कन्वीनर मयुर मुंगरा के अलावा दीपक पटेल, हरेश कावाणी आदि ने सहयोग किया।