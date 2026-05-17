अहमदाबाद, राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक वीरजीत सिंह परमार ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि एयर कार्गो में शंकास्पद तरीके से चांदी भेजी गई है। इसे उत्तरप्रदेश के बनारस की एक कंपनी की ओर से पहले मुंबई और फिर मुंबई से राजकोट भेजा गया है। इसे लेने के लिए एक विपुल कुरेजा नाम का व्यक्ति आने वाला है। इस सूचना के आधार पर राजकोट शहर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में समन्वय बिठाते हुए शनिवार मध्यरात्रि बाद से नजर रखी। जैसे ही यह व्यक्ति एयरपोर्ट पर इस कार्गो को लेने पहुंचा। इसे हिरासत में लेकर जांच की और पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि चांदी 180 किलोग्राम है। इसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है। इसके दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई और यह प्रथम दृष्टया जीएसटी कर चोरी का मामला लगा। जिससे इस मामले में स्टेट जीएसटी विभाग को सूचना दी गई और शंकास्पद व्यक्ति व चांदी को स्टेट जीएसटी को सौंपा गया है। वह इस मामले में आगे की जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं।