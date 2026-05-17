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अहमदाबाद

अहमदाबाद, राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

-गुजरात एटीएस ने सूचना के आधार पर राजकोट क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर राजकोट एयरपोर्ट से 180 किलो चांदी की जब्त, स्टेट जीएसटी टीम ने अहमदाबाद से 100 किलो चांदी की जब्त, कर चोरी की आशंका

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अहमदाबाद

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nagendra singh rathore

May 17, 2026

AI phot

एआइ तस्वीर।

Ahmedabad. ईरान-इजराइल और अमरीका के बीच युद्ध के हालातों के चलते पैदा हुई स्थिति के बीच सोना और चांदी की एक साल तक खरीदी नहीं करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपील की है। इतना ही नहीं चांदी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस खबर के सामने आने के साथ ही गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट और अहमदाबाद शहर से बड़े पैमाने पर चांदी जब्त की गई है। इसको लेकर जांच शुरू की है।

गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक वीरजीत सिंह परमार ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि एयर कार्गो में शंकास्पद तरीके से चांदी भेजी गई है। इसे उत्तरप्रदेश के बनारस की एक कंपनी की ओर से पहले मुंबई और फिर मुंबई से राजकोट भेजा गया है। इसे लेने के लिए एक विपुल कुरेजा नाम का व्यक्ति आने वाला है। इस सूचना के आधार पर राजकोट शहर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में समन्वय बिठाते हुए शनिवार मध्यरात्रि बाद से नजर रखी। जैसे ही यह व्यक्ति एयरपोर्ट पर इस कार्गो को लेने पहुंचा। इसे हिरासत में लेकर जांच की और पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि चांदी 180 किलोग्राम है। इसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है। इसके दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई और यह प्रथम दृष्टया जीएसटी कर चोरी का मामला लगा। जिससे इस मामले में स्टेट जीएसटी विभाग को सूचना दी गई और शंकास्पद व्यक्ति व चांदी को स्टेट जीएसटी को सौंपा गया है। वह इस मामले में आगे की जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं।

गीता मंदिर क्षेत्र से 100 किलो चांदी की जब्त

स्टेट जीएसटी ने गीता मंदिर क्षेत्र में पुख्ता सूचना के आधार पर रविवार को कार्रवाई करते हुए 100 किलोग्राम चांदी जब्त की है। यह चांदी भी अहमदाबाद से राजकोट ले जाई जा रही थी। इसको लेकर स्टेट जीएसटी की मोबाइल स्क्वॉड ने कार्रवाई शुरू की है। अहमदाबाद से राजकोट जाने वाली बस से यह चांदी जब्त की गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही चांदी के बिलों की जांच की जा रही है। यह चांदी किसकी है और कहां ले जाई जा रही थी। उसकी जांच में स्टेट जीएसटी की टीम जुटी है। हालांकि आधिकारिक रूप से स्टेट जीएसटी की ओर से इस संदर्भ में अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

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#AhmedabadNews

Published on:

17 May 2026 09:58 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद, राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

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