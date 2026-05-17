दाहोद : कार से ढाई करोड़ से अधिक की बेहिसाबी नकदी जब्त, चालक हिरासत में

गोधरा. दाहोद जिले में पुलिस ने लीमखेड़ा की धानपुर चौकड़ी के पास कार से 2.56 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाबी नकदी जब्त की। मौके से चालक को हिरासत में लिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह रकम एक अंगड़िया पेढ़ी से जुड़ी है।

जानकारी के अनुसार, लीमखेड़ा पुलिस थाने का स्टाफ धानपुर चौकड़ी के पास वाहन जांच अभियान में जुटा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक संदिग्ध कार को पुलिस ने रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें से तीन संदिग्ध पार्सल मिले।

मामला गंभीर होने के कारण लीमखेड़ा पुलिस ने तुरंत स्थानीय गवाहों को मौके पर बुलाया और उनकी मौजूदगी में तीनों पार्सल खोले। पार्सलों से भारतीय नोटों का भारी जत्था बरामद हुआ। मशीनों द्वारा नोटों की विधिवत गिनती करने पर कुल 2.56 करोड़ रुपए से अधिक रकम होने की बात सामने आई।