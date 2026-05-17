मानसिक रोगियों में हाइ बीपी बना जानलेवा, 21 साल में 15 गुना बढ़ीं मौतें

Ahmedabad news : मानसिक और व्यवहार संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप (हाइ बीपी) तेजी से जानलेवा साबित हो रहा है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर सामने आए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में यह गंभीर तथ्य उजागर हुआ है कि वर्ष 1999 से 2020 के बीच मानसिक रोगियों में उच्च रक्तचाप से जुड़ी मौतों की संख्या 1749 से बढ़कर 26922 तक पहुंच गई। यानी 21 वर्षों में मौतों में लगभग 15 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यह कहा जा सकता है कि अन्य बीमारियों से जूझने वाले मरीजों में ही नहीं मानसिक रूप से बीमार मरीजों में भी यह समस्या काफी चिंता का विषय है।