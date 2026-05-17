शहर के एक ही अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर के हर वर्ष औसतन 250 मरीज

अहमदाबाद शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) में ब्रेन ट्यूमर के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। जीसीआरआइ में पिछले पांच सालों में औसतन हर साल 250 से अधिक नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगातार अधिक रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक बदलाव, परिवारिक इतिहास, लंबे समय तक रेडिएशन एक्सपोज़र, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रमुख कारण हैं।