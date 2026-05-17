सुरेंद्रनगर में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 42 को पकड़ा

अहमदाबाद. सुरेंद्रनगर में खनन विभाग और प्रांत अधिकारियों की कार्यालयों के बाहर रेकी कर खनन माफियाओं को सूचना देने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सुरेंद्रनगर पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार कर 70 से अधिक मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

जानकारी के अनुसार, सुरेंद्रनगर जिले में अवैध खनन और खनिज चोरी करने वालों के खिलाफ सुरेंद्रनगर प्रशासन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरेंद्रनगर जिले में खनिज चोरी को अंजाम देने के लिए माफियाओं ने सरकारी प्रशासन और अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जो मुखबिरों का नेटवर्क खड़ा किया था, उसे सुरेंद्रनगर पुलिस ने शनिवार रात को ऑपरेशन चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।