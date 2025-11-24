Gujarat: ट्रेन के जरिए विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश, पंजाब से लाने का खुलासा

एसएमसी ने सोमवार को संवाददाताओं को जानकारी दी कि टीम को रविवार को सूचना मिली कि मुंद्रा पोर्ट रेलवे स्टेशन आर एन डी यार्ड रेलवे बिल्डिंग के सामने एक कंटेनर में विदेशी शराब का बड़ा जत्था है। सूचना के आधार पर दबिश दी गई। मौके से एक कंटेनर को जब्त किया गया। इसकी जांच करने पर इसमें से अंग्रेजी शराब की 12600 बोतलें बरामद हुईं, जिसकी कीमत 1.42 करोड़ रुपए है। इस मामले में अंग्रेजी शराब को मंगाने वाले और भेजने वाले दो लोगों के विरुद्ध मुंद्रा थाने में 24 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले 22 नवंबर को सूचना के आधार पर मुद्रा निर्मन कॉम्पलैक्स प्रिस्टाइन कंपनी के पास से दो कंटेनर को एसएमसी की टीम ने जब्त किया था। इनकी जांच करने पर इसमें से अंग्रेजी शराब की 11731 बोतलें बरामद हुईं। इसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपए है। अन्य सामान सहित कुल 1.82 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया गया।