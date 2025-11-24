Gujarat: ट्रेन के जरिए विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश, पंजाब से लाने का खुलासा

Ahmedabad. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने गुजरात में ट्रेन के जरिए अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर से एक ट्रेडिंग कंपनी ट्रेन के जरिए गुजरात में अंग्रेजी शराब को भेज रही है। 22 और 23 नवंबर को कच्छ जिले में दो अलग-अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए करीब तीन करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसमें 3.26 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया है।
एसएमसी ने सोमवार को संवाददाताओं को जानकारी दी कि टीम को रविवार को सूचना मिली कि मुंद्रा पोर्ट रेलवे स्टेशन आर एन डी यार्ड रेलवे बिल्डिंग के सामने एक कंटेनर में विदेशी शराब का बड़ा जत्था है। सूचना के आधार पर दबिश दी गई। मौके से एक कंटेनर को जब्त किया गया। इसकी जांच करने पर इसमें से अंग्रेजी शराब की 12600 बोतलें बरामद हुईं, जिसकी कीमत 1.42 करोड़ रुपए है। इस मामले में अंग्रेजी शराब को मंगाने वाले और भेजने वाले दो लोगों के विरुद्ध मुंद्रा थाने में 24 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले 22 नवंबर को सूचना के आधार पर मुद्रा निर्मन कॉम्पलैक्स प्रिस्टाइन कंपनी के पास से दो कंटेनर को एसएमसी की टीम ने जब्त किया था। इनकी जांच करने पर इसमें से अंग्रेजी शराब की 11731 बोतलें बरामद हुईं। इसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपए है। अन्य सामान सहित कुल 1.82 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया गया।
जांच में सामने आया कि इस अंग्रेजी शराब को मानकुवा थाने के सूचीबद्ध बुटलेगर अनोपसिंह राठौड़ ने मंगवाया था। इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें जोगाराम जाट (35) और भजनाराम बिश्नोई (23) शामिल हैं। जोगाराम राजस्थान के बाडमेर जिले के गंगाला गाम निवासी है। भजनाराम जालौर जिले की सांचौर तहसील के वीरपुरा गांव का निवासी है। चार लोगों के विरुद्ध 23 नवंबर को मुंद्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
एसएमसी की ओर से बताया गया कि इन दोनों ही मामलों की जांच में सामने आया कि दोनों मामलों में जब्त की गई अंग्रेजी शराब को पंजाब के फिरोजपुर की मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की ओर से पंजाब से भेजा गया था। इसे ट्रेन से गुजरात में भेजा गया। जब्त की गई अंग्रेजी शराब के बैच नंबर स्टीकर और कोड को नष्ट किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग