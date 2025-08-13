Gujarat: गुजरात सरकार का अहम निर्णय, पहली से आठवीं तक के छात्रों की होगी बल्ले-बल्ले

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में नई मूल्यांकन पद्धति में छात्र के समग्र विकास को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल हैं।शिक्षक मूल्यांकन: शिक्षक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन, कक्षा की गतिविधियों में भागीदारी, सीखने की शैली और व्यवहार का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करेंगे।सहपाठी मूल्यांकन: छात्र एक-दूसरे के प्रदर्शन, सहयोगात्मक व्यवहार और टीम वर्क में भागीदारी का मूल्यांकन करेंगे। इससे ज़िम्मेदारी की भावना, आपसी समझ बढ़ेगी।अभिभावक मूल्यांकन: घर पर छात्र के अभिभावक सीखने के माहौल, रुचियों, शौक और व्यवहार पर प्रतिक्रिया देंगे। इससे स्कूल को छात्र के समग्र व्यक्तित्व को समझने में मदद मिलेगी।स्व-मूल्यांकन: छात्र स्वयं भी अपने प्रदर्शन, क्षमताओं और सुधार के क्षेत्रों का आकलन करेंगे। यह छात्र की आत्म-जागरूकता और आत्म-विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।