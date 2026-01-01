गुजरात पुलिस भर्ती: 40 फीसदी उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा में हुए सफल

Ahmedabad. गुजरात पुलिस बेड़े में पुलिस उपनिरीक्षक, लोकरक्षक दल के 13591 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 10 लाख उम्मीदवारों में से 22 से 29 जनवरी के दौरान 187874 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें से शारीरिक परीक्षा देने वाले 116075 उम्मीदवारों में से 40 फीसदी यानी 50383 उम्मीदवार सफल हुए हैं। राज्य के 16 मैदानों पर शारीरिक परीक्षा ली जा रही है। इसमें से 11 में पुरुष जबकि चार में महिला उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा रही है। यह परीक्षा छह मार्च तक चलेगी।