अहमदाबाद

गुजरात में तीन दिनों में हो गई औसतन दो इंच से ज्यादा बारिश, इस माह दुगनी

राज्य में बेमौसम वर्षा से औसत बरसात 125 फीसदी के करीब

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Oct 28, 2025

गुजरात में पिछले तीन दिनों में हुई बेमौसम बारिश ने राज्य की औसत बारिश को 125 प्रतिशत के करीब पहुंचा दिया है। इससे पहले शनिवार सुबह तक औसतन 1043 मिलीमीटर (41 इंच से ज्यादा) बारिश दर्ज की गई, जो औसतन 118 फीसदी के आसपास है। मंगलवार सुबह 6 बजे तक यह 1098 मिलीमीटर ( करीब 44 इंच) तक पहुंच गई है। महज तीन दिनों में ही प्रदेश में औसतन 55 मिलीमीटर (दो इंच से अधिक) बारिश हो चुकी है।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 6 बजे तक पूरे हुए 24 घंटों में राज्य भर के 219 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें अमरेली जिले के राजुला में सबसे अधिक 8.5 इंच तक बारिश हुई। इस मौसम में कच्छ में सबसे अधिक 148.41 प्रतिशत बारिश हुई है। दक्षिण गुजरात में 130.48 फीसदी, उत्तर गुजरात और पूर्व-मध्य गुजरात में क्रमशः 123.48 और 123.20 फीसदी वहीं सौराष्ट्र रीजन में औसतन 117.47 फीसदी बारिश हो चुकी है।

अक्टूबर में सामान्य से दुगनी बारिश वाले छह राज्यों में गुजरात

गुजरात में अक्टूबर माह में सामान्य से दुगनी बारिश हो चुकी है। प्रदेश में इस माह मंगलवार सुबह तक 75 मिलीमीटर (तीन इंच) बारिश हो चुकी है जबकि राज्य में वर्ष 2015 से 2024 के बीच अक्टूबर माह में औसत बारिश 27 मिलीमीटर है। इस महीने में अभी तीन दिन शेष हैं। यानी इस बार अक्टूबर माह में राज्य में औसत से दो गुना से अधिक वर्षा हुई है।

भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार गुजरात उन छह भारतीय राज्यों में शामिल है, जहां इस अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक-यानी दोगुनी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अरब सागर में बने डिप्रेशन के चलते गुजरात में बारिश के आसार हैं। आगामी पांच दिनों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है।

28 Oct 2025 10:39 pm

