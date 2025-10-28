गुजरात में तीन दिनों में हो गई औसतन दो इंच से ज्यादा बारिश, इस माह दुगनी

गुजरात में पिछले तीन दिनों में हुई बेमौसम बारिश ने राज्य की औसत बारिश को 125 प्रतिशत के करीब पहुंचा दिया है। इससे पहले शनिवार सुबह तक औसतन 1043 मिलीमीटर (41 इंच से ज्यादा) बारिश दर्ज की गई, जो औसतन 118 फीसदी के आसपास है। मंगलवार सुबह 6 बजे तक यह 1098 मिलीमीटर ( करीब 44 इंच) तक पहुंच गई है। महज तीन दिनों में ही प्रदेश में औसतन 55 मिलीमीटर (दो इंच से अधिक) बारिश हो चुकी है।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 6 बजे तक पूरे हुए 24 घंटों में राज्य भर के 219 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें अमरेली जिले के राजुला में सबसे अधिक 8.5 इंच तक बारिश हुई। इस मौसम में कच्छ में सबसे अधिक 148.41 प्रतिशत बारिश हुई है। दक्षिण गुजरात में 130.48 फीसदी, उत्तर गुजरात और पूर्व-मध्य गुजरात में क्रमशः 123.48 और 123.20 फीसदी वहीं सौराष्ट्र रीजन में औसतन 117.47 फीसदी बारिश हो चुकी है।