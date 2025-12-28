हृदय संबंधी मरीज तेजी से बढ़े, गुजरात में एक साल में 12000 की वृद्धि

राज्य की 108 इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा के जन संपर्क अधिकारी विकास बिहानी के अनुसार वर्ष 2024 में हृदय संबंधी शिकायत के 84738 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 96789 हो गई। यानी बीते साल की तुलना में इस वर्ष 12,051 अधिक मरीजों को दिल की तकलीफ के चलते इमरजेंसी सेवा की मदद लेनी पड़ी। दूसरी ओर अहमदाबाद जिले में कार्डियक मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024 में यहां 24386 मरीजों को 108 ने विविध अस्पतालों तक पहुंचाया था, जबकि वर्ष 2025 (25 दिसंबर तक) में 26823 लोगों को इस समस्या के चलते अस्पताल पहुंचाया गया। शहर में एक वर्ष में 2437 मरीज बढ़े हैं।