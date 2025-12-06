6 दिसंबर 2025,

शनिवार

हिट एंड रन: साणंद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी चालक को पकड़ा

-साणंद के तेलाव तीन रास्ते के पास टक्कर मारने से हो गई युवक की मौत

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Dec 06, 2025

Ahmedabad. जिले के साणंद थाना क्षेत्र के तेलाव तीन रास्ते के पास 8 नवंबर को एक अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के चलते हुई बहेरामपुरा निवासी चंद्रकांत पढियार (35) की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुलझा लिया है।

विश्वास प्रोजेक्ट के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे और पॉकेज एप की मदद से पुलिस ने मौके से युवक को टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की लोडिंग रिक्शा के रूप में पहचान की, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चिन्हित नहीं हो पा रहा था।

एप के जरिए चला वाहन नंबर का पता

ऐसे में साणंद में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के आधार पर शंकास्पद ऑटो को चिन्हित किया, जिसमें पता चला कि यह कूरियर देने गया था। जिससे कूरियर डिलिवर करने वाले स्थल पर जाकर पूछताछ करके कूरियर करने वाले वाहन की पहचान हुई। पॉकेट एप के जरिए उसके वाहन मालिक तक पुलिस पहुंची और मालिक के जरिए पता चला कि घटना के समय इसे नारोल निवासी अयान मेमण (18) चला रहा था। जिससे उसे हिट एंड रन के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

06 Dec 2025 10:58 pm

Published on:

06 Dec 2025 10:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / हिट एंड रन: साणंद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी चालक को पकड़ा

