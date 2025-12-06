हिट एंड रन: साणंद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी चालक को पकड़ा

ऐसे में साणंद में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के आधार पर शंकास्पद ऑटो को चिन्हित किया, जिसमें पता चला कि यह कूरियर देने गया था। जिससे कूरियर डिलिवर करने वाले स्थल पर जाकर पूछताछ करके कूरियर करने वाले वाहन की पहचान हुई। पॉकेट एप के जरिए उसके वाहन मालिक तक पुलिस पहुंची और मालिक के जरिए पता चला कि घटना के समय इसे नारोल निवासी अयान मेमण (18) चला रहा था। जिससे उसे हिट एंड रन के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।