गुजरात में विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद: खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। जूनागढ़ में बुधवार को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गुजरात आगामी चुनाव में जीत सकती है। पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा की सत्ता है, जिसकी जमीनी हकीकत यहां के लोग समझ चुके है। यह प्रशिक्षण गुजरात में कांग्रेस को एक नई शक्ति देगा। जिला इकाइयां मजबूत होगी तो गुजरात में परिवर्तन की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। उनका मानना है कि प्रशिक्षण शिविर संगठन को और सशक्त बनाने तथा लोकतांत्रिक संघर्ष को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में बढ़ रही विषमता, सरकारी संपत्तियों को बांटे जाने के साथ-साथ किसानों को हो रही परेशानी से सभी लोग परिचित हैं। मजदूरों और कमजोर तबके के लोगों की बुरी हालत है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों को तथ्यों के साथ उठाना होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी के विधायक और सांसद नहीं है लेकिन वहां कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज कार्यरत है। देश को संविधान देने वाली कांग्रेस है साथ ही वोट का अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन दोनों को कमजोर कर रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों की सूची काफी लंबी है। जिला अध्यक्ष पद पर कई बड़े नेता रहे हैं इनमें पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, गुंडू राव और तमाम राज्यों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे है। कांग्रेस में प्रशिक्षण देने का पहले से ही चलन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नरौरा (यूपी) में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में तीन दिन रहे थे।इस अवसर पर संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल, पार्टी के गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा तथा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी समेत अनेक नेता मौजूद रहे।