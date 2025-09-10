Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात में विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद: खरगे

जूनागढ़ में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में लिया भाग

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Sep 10, 2025

Mallikarjun Kharge

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। जूनागढ़ में बुधवार को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गुजरात आगामी चुनाव में जीत सकती है। पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा की सत्ता है, जिसकी जमीनी हकीकत यहां के लोग समझ चुके है। यह प्रशिक्षण गुजरात में कांग्रेस को एक नई शक्ति देगा। जिला इकाइयां मजबूत होगी तो गुजरात में परिवर्तन की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। उनका मानना है कि प्रशिक्षण शिविर संगठन को और सशक्त बनाने तथा लोकतांत्रिक संघर्ष को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में बढ़ रही विषमता, सरकारी संपत्तियों को बांटे जाने के साथ-साथ किसानों को हो रही परेशानी से सभी लोग परिचित हैं। मजदूरों और कमजोर तबके के लोगों की बुरी हालत है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों को तथ्यों के साथ उठाना होगा।

विधायक-सांसद नहीं होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की भरमार

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी के विधायक और सांसद नहीं है लेकिन वहां कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज कार्यरत है। देश को संविधान देने वाली कांग्रेस है साथ ही वोट का अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन दोनों को कमजोर कर रही है।

पार्टी के कई बड़े नेता रहे हैं जिला अध्यक्ष

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों की सूची काफी लंबी है। जिला अध्यक्ष पद पर कई बड़े नेता रहे हैं इनमें पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, गुंडू राव और तमाम राज्यों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे है। कांग्रेस में प्रशिक्षण देने का पहले से ही चलन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नरौरा (यूपी) में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में तीन दिन रहे थे।इस अवसर पर संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल, पार्टी के गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा तथा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी समेत अनेक नेता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Sept 2025 11:31 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद: खरगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.