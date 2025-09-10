गुजरात में विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद: खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। जूनागढ़ में बुधवार को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गुजरात आगामी चुनाव में जीत सकती है। पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा की सत्ता है, जिसकी जमीनी हकीकत यहां के लोग समझ चुके है। यह प्रशिक्षण गुजरात में कांग्रेस को एक नई शक्ति देगा। जिला इकाइयां मजबूत होगी तो गुजरात में परिवर्तन की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। उनका मानना है कि प्रशिक्षण शिविर संगठन को और सशक्त बनाने तथा लोकतांत्रिक संघर्ष को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।