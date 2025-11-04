रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए आइआइटी गांधीनगर और भारतीय सेना ने मिलाया हाथ

मेजर जनरल मोहित गांधी ने कहा कि यह समझौता भविष्य के युद्धक्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे आयुध तकनीक, सेंसिंग सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान व विकास की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी सेना की चुनौतियों को नवाचार और स्वदेशी समाधान में बदलने का अवसर प्रदान करेगी। यह समझौता ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप रक्षा नवाचार में नागरिक-सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला कदम है।