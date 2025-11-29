कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास टीपी रास्ते में बाधक घरों-दुकानों पर चला बुलडोजर

Ahmedabad. कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 के लिए शहर के मोटेरा स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के पास बनने जा रहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और ओलंपिक विलेज को देखते हुए स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्ते को चौड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। स्टेडियम जाने वाले मार्ग पर साबरमती टोलनाका के समीप बलदेवनगर के मकान और दुकानों पर शनिवार को अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से बुलडोजर चला।
अहमदाबाद महानगर पालिका की टीम ने सुबह से ही साबरमती वार्ड की टीपी स्कीम नंबर 23 में साबरमती टोलनाका के पास का 24.38 मीटर का रास्ता चौड़ा करने के लिए यहां बाधक बन रहे मकान और दुकानों को तोड़ने का कार्य शुरू किया।
पश्चिम जोन के एस्टेट विभाग की टीम ने अहमदाबाद शहर पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच फायर ब्रिगेड, हेल्थ विभाग और निजी कंपनी के सहयोग से कार्यवाही शुरू की। जेसीबी मशीनों के जरिए कार्यवाही करते हुए 22 मकान और कॉमर्शियल इकाइयों (दुकानों) को तोड़ कर प्लॉट खाली करा लिया। इन मकानों को तोड़ने के लिए मनपा की ओर से पहले ही नोटिस दिए जाने की बात कही जा रही है,जबकि कई स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें नोटिस दिए बिना ही मनपा की ओर से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर उनके सिर से छत छीनी जा रही है। हालांकि इस बीच सात मकानों को खुद उनके मालिकों की ओर से ही तोड़ दिया गया।
अहमदाबाद मनपा सूत्रों का कहना है कि मनपा ने साबरमती के बलदेवनगर के मकान और दुकान मालिकों को टीपी स्कीम नंबर 23 के रास्ते को चौड़ा करने में बाधक बनने के चलते नोटिस जारी किए थे। इसे इन लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। यह रास्ता नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के समीप बनने वाले एक्वेटिक स्टेडियम के पास खुलेगा। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उमड़ने वाली दर्शकों की भीड़ को आसान तरीके से स्टेडियम तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे जुड़े सुभाषनगर के अतिक्रमण को पहले ही हटा दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग