कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास टीपी रास्ते में बाधक घरों-दुकानों पर चला बुलडोजर

पश्चिम जोन के एस्टेट विभाग की टीम ने अहमदाबाद शहर पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच फायर ब्रिगेड, हेल्थ विभाग और निजी कंपनी के सहयोग से कार्यवाही शुरू की। जेसीबी मशीनों के जरिए कार्यवाही करते हुए 22 मकान और कॉमर्शियल इकाइयों (दुकानों) को तोड़ कर प्लॉट खाली करा लिया। इन मकानों को तोड़ने के लिए मनपा की ओर से पहले ही नोटिस दिए जाने की बात कही जा रही है,जबकि कई स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें नोटिस दिए बिना ही मनपा की ओर से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर उनके सिर से छत छीनी जा रही है। हालांकि इस बीच सात मकानों को खुद उनके मालिकों की ओर से ही तोड़ दिया गया।