जीजीआई कैंटोनमेंट स्कूल में नवीनीकृत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन

कॉन्फ्रेंस की गुजरात युवा शाखा के कार्यकारिणी सदस्य सह युवा अनस्टोपेबल के वाइस प्रेसिडेंट पवन जैन ने बताया कि अत्याधुनिक स्टेम लैब विद्यार्थियों में जिज्ञासा, नवाचार और तार्किक सोच को बढ़ावा देगी। इस लैब में ऐसे उन्नत उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से बच्चे भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझ सकेंगे।

इस लैब में उपलब्ध 50 से अधिक कार्यशील (वर्किंग) मॉडल्स के माध्यम से विद्यार्थी विद्युत परिपथ (सर्किट्स), न्यूटन के गति नियम, मानव शरीर की संरचना, कंकाल तंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा के मॉडल्स, एंटी-ग्रैविटी से जुड़े सिद्धांत, तथा भूगोल से संबंधित विभिन्न मॉडल्स को प्रत्यक्ष रूप से सीख सकेंगे। इन गतिविधि आधारित प्रयोगों से बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता का विकास होगा। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा के ज्ञान प्रकाश योजना के अध्यक्ष समरथ लाल खाब्या, हीरालाल छाजेड़, शांतिलाल नाहर, केसरीमल मादरेचा, भैरूलाल खाब्या, डॉ. रूपकुमार अग्रवाल, लोकेश मादरेचा ने आयोजन में सहयोग दिया।