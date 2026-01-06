6 जनवरी 2026,

मंगलवार

अहमदाबाद

जीजीआई कैंटोनमेंट स्कूल में नवीनीकृत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन

अहमदाबाद. श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा, महिला शाखा व युवा शाखा के तत्वावधान में एयरपोर्ट रोड पर श्रीमती जी जी आई कैंटोनमेंट स्कूल में मंगलवार को नवीनीकृत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 06, 2026

श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस गुजरात प्रांतीय शाखा ने किया

अहमदाबाद. श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा, महिला शाखा व युवा शाखा के तत्वावधान में एयरपोर्ट रोड पर श्रीमती जी जी आई कैंटोनमेंट स्कूल में मंगलवार को नवीनीकृत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।
कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा के अध्यक्ष सम्पतलाल खाब्या, चेयरमैन लक्ष्मीलाल नाहर, युवा शाखा के अध्यक्ष कमलेश मादरेचा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खाब्या, नाहर, मादरेचा परिवार की ओर से सेवा कार्य के तहत विज्ञान प्रयोगशाला स्टेम (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित) लैब का संयुक्त रूप से नवीनीकरण करवाया गया।
मुख्य अतिथि जीतो अहमदाबाद के अध्यक्ष राजीव छाजेड़, विशेष अतिथि भाजपा की युवा नेता श्वेता ब्रह्मभट्ट, स्कूल के पूर्व छात्र सह रेशमबाई अस्पताल के निदेशक डॉ. हसमुख अग्रवाल थे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र समीर पाहवा व छात्रा प्रिशा कोष्ठी ने प्रयोगशाल में किए कार्य की जानकारी दी।

जिज्ञासा, नवाचार और तार्किक सोच को मिलेगा बढ़ावा

कॉन्फ्रेंस की गुजरात युवा शाखा के कार्यकारिणी सदस्य सह युवा अनस्टोपेबल के वाइस प्रेसिडेंट पवन जैन ने बताया कि अत्याधुनिक स्टेम लैब विद्यार्थियों में जिज्ञासा, नवाचार और तार्किक सोच को बढ़ावा देगी। इस लैब में ऐसे उन्नत उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से बच्चे भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझ सकेंगे।
इस लैब में उपलब्ध 50 से अधिक कार्यशील (वर्किंग) मॉडल्स के माध्यम से विद्यार्थी विद्युत परिपथ (सर्किट्स), न्यूटन के गति नियम, मानव शरीर की संरचना, कंकाल तंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा के मॉडल्स, एंटी-ग्रैविटी से जुड़े सिद्धांत, तथा भूगोल से संबंधित विभिन्न मॉडल्स को प्रत्यक्ष रूप से सीख सकेंगे। इन गतिविधि आधारित प्रयोगों से बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता का विकास होगा। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस की गुजरात प्रांतीय शाखा के ज्ञान प्रकाश योजना के अध्यक्ष समरथ लाल खाब्या, हीरालाल छाजेड़, शांतिलाल नाहर, केसरीमल मादरेचा, भैरूलाल खाब्या, डॉ. रूपकुमार अग्रवाल, लोकेश मादरेचा ने आयोजन में सहयोग दिया।

