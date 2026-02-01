Vadodara: नकली नोटों के साथ दो गिरफ्तार, लैपटॉप व कलर ज़ेरॉक्स का करते थे उपयोग

वडोदरा की ग्रामीण लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी लैपटॉप और कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार कर बाजार में चलाते थे। कार्रवाई के दौरान उनके पास से कुल 16 नकली नोट (14 नोट 500 रुपए के और 2 नोट 200 रुपए के), 3 असली नोट, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एक कलर प्रिंटर समेत सामान बरामद किया।पुलिस के हाथ लगे आरोपियों में मूल उत्तरप्रदेश व वडोदरा में किराए से रह रहे नरेंद्र पाल महाराष्ट्र मूल के तथा वडोदरा में किराए से रह रहे हेमंत जांगिड शामिल हैं।