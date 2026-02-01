टेढ़ी रीढ़ वाले 7 बच्चों को मिला नया जीवन, जटिल सर्जरी सफल

Ahmedabad. सिविल मेडिसिटी के गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर चिकित्सा नवाचार और मानवीय सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। यहां आयोजित दूसरे इंडो-अमेरिकन स्पाइन सर्जरी कैंप में सात बच्चों की जटिल काइफोस्कोलियोसिस सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इन बच्चों की रीढ़ की हड्डी सांप की तरह टेढ़ी-मेढ़ी हो चुकी थी, जिससे उनका जीवन कठिनाई और खतरे से भरा था।गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. पियुष मित्तल ने बताया कि इस तरह की सर्जरी का खर्च निजी अस्पतालों में 5 से 10 लाख रुपए तक होता है, लेकिन सरकारी सहयोग से यह उपचार पूरी तरह नि:शुल्क किया गया। इस पहल से न केवल गुजरात बल्कि अन्य राज्यों से आए बच्चों को भी नई उम्मीद मिली है।