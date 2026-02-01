अहमदाबाद में 1.73 लाख विद्यार्थी देंगे 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा

शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में एक लाख 932 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इसके लिए दोनों ही जगहों पर कुल 70 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जहां 342 बिल्डिंगों और 3393 ब्लॉक में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 12वीं विज्ञान संकाय में 14332 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनके लिए 19 परीक्षा केन्द्रों में 69 बिल्डिंगों में बैठक व्यवस्था की गई है। 12वीं सामान्य संकाय की बात करें तो इस साल शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में 58604 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इनके लिए 49 परीक्षा केन्द्रों में 200 इमारतों में बैठक व्यवस्था की गई है।