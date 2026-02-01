Ahmedabad: शहर में एक साल में विश्वासघात के मामले 85 फीसदी बढ़े, साइबर क्राइम में 24, हत्या की घटनाओं में 19 फीसदी की वृद्धि

यह तथ्य मंगलवार को अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त (सीपी) कार्यालय में पुलिस आयुक्त जी.एस.मलिक की अध्यक्षता में हुई क्राइम कॉन्फ्रेंस में पेश आंकड़ों में सामने आए। इसमें वर्ष 2023, 2024 और 2025 में शहर में हुई आपराधिक वारदातों और उन्हें सुलझाने की दर की समीक्षा की गई।आंकड़ों में सामने आया कि 2023 में विश्वासघात के 80 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 135 हो गए। इनकी संख्या 2025 में बढ़कर 250 हो गई। 85.19 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2023 से इसमें 212 फीसदी की वृद्धि हुई है। ठगी के मामले 2024 की तुलना में 2025 में 3.45 फीसदी घटे हैं। 2024 में 521 मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में 503 दर्ज हुए। 2023 में 431 ठगी के मामले शहर में दर्ज हुए थे। इन तीन सालों में शहर में आर्थिक अपराधों में 47.36 फीसदी की वृद्धि देखी गई।