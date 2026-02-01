दो तालाबों के किनारों से धार्मिक, आवसीय अतिक्रमण हटाए

अहमदाबाद. महानगरपालिका दक्षिण-पश्चिम ज़ोन, एस्टेट और नगर विकास विभाग ने दो तालाबों की पाल पर बने अवैध निर्माणों को मंगलवार को हटाने की कार्रवाई की। मनपा के अनुसार सरखेज क्षेत्र के वेजलपुर स्थित रोपडा तालाब की पाल से 4 धार्मिक और 4 आवासीय प्रकार के निर्माणों को नोटिस देकर हटाया गया। वहीं मकरबा तालाब की पाल से 7 धार्मिक प्रकार के अतिक्रमणों को भी हटाया गया। यह कार्रवाई तालाबों की पाल पर बढ़ते दबाव और अवैध कब्ज़ों को समाप्त करने के लिए की गई है। इन निर्माणों से न केवल पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है, बल्कि जल निकासी और तालाब की संरचना पर भी खतरा उत्पन्न होता है। भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।